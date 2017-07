🔴 Deux hommes masqués tirent sur la mosquée d’Avignon : 8 blessés

Huit personnes ont été blessées dans une fusillade devant une mosquée dans la ville méridionale française d’Avignon dans ce que la police appelle un incident lié à un règlement de comptes plutôt que d’une attaque terroriste, selon le journal régional La Provence .

Reuters n’a pas pu confirmer la source judiciaire confirmant que la police nie « la cause terroriste » sur la scene et dont on soupçonne un conflit entre des jeunes.

Le journal a également cité des témoins disant que deux hommes armés avec les visages couverts ont tiré autour de 22:30 quand les gens sortaient de la mosquée et les deux hommes ont fui le site.

Cet incident est survenu après qu’un homme a été arrêté jeudi dernier après avoir essayé de foncer avec sa voiture dans une foule devant une mosquée dans la banlieue parisienne de Créteil dans un incident où personne n’a été blessé. La France est en état d’alerte suite à une série d’attaques au cours des dernières années.

