🔴 Daesh revendique l’attentat de Las Vegas qui a fait au moins 50 morts et 400 blessés

Daesh a revendiqué l’attaque de Las Vegas comme celle de Marseille hier qui a tué deux femmes à la gare Saint Charles.

Cette nouvelle attaque aux Etats Unis est l’une des plus sanglantes, et les victimes ne se comptent plus. Au moins 50 personnes sont décédées sous les armes d’un tireur convertit à l’Islam et 400 blessés sont à déplorer, sans parler du choc des habitants de la ville de Las Vegas.

Le terroriste a tiré d’un hôtel à proximité :

Dans le passé, Daesh avait déjà dans une vidéo menacé cette ville américaine d’une prochaine attaque.