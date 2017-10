🔴 Choc à Lyon : Un homme arrache avec ses dents la joue d’une policière en civile

La fonction de policier en France devient de plus en plus compliquée, et ce dernier cas de violence montre l’intensité des agressions dont subissent les hommes comme les femmes policières.

Une adjointe de sécurité qui sortait d’une boite de nuit Saint-Fons en compagnie d’une amie a été prise à partie par un individu qui l’a reconnue sans son uniforme. Après lui avoir tiré les cheveux, il l’a violemment mordue à la joue, lui arrachant un morceau de chair.

La jeune policière de 20 ans s’apprêtait à quitter les lieux quand un groupe d’individus l’a arrêtée et l’un d’eux s’est alors approché de sa voiture et a reconnu la policière hors service. Il l’a prise à partie tentant de la faire sortir de sa voiture, en la tirant par les cheveux.

Devant la résistance de la victime, l’individu a passé la tête dans l’habitacle et a violemment mordue la jeune femme au visage, lui arrachant un morceau de peau.

L’agresseur est un Vénissian de 24 ans ( 3ème ville de l’agglomération lyonnaise), connu des services de police, il a été interpellé à son domicile et devrait être jugé en comparution immédiate selon Le Progrès.