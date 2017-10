🔴 Le célèbre guide israélien Dani Nahum est mort au Kirghizistan

Le guide israélien Dani Nahum a été tué dans un accident à Bichkek, la capitale du Kirghizistan.

Selon Ynet, un Israélien de 60 ans voyageait en jeep vers le Kazakhstan, où il était engagé dans un projet de construction d’hôtels. La Jeep s’est retournée trois fois et Dani a été expulsé de la voiture. Le partenaire d’affaires qui a voyagé avec lui a été hospitalisé avec des blessures mineures.

Dani Nahum était le guide israélien le plus ancien et le plus expérimenté du Kirghizistan, qui est devenu populaire ces dernières années auprès des touristes israéliens grâce à ses paysages exceptionnellement beaux.

Il est venu au Kirghizistan il y a 18 ans en tant qu’employé d’une société de communication, et il est tombé amoureux de ce pays.

Il a travaillé comme guide et sauveteur, étant également un représentant de la société Hilik Magnus, qui est engagée dans la recherche et le sauvetage des touristes israéliens disparus. Le mois dernier, il a pris part aux fouilles de l’Israélienne de 22 ans, Hila Livna, qui est morte dans les montagnes du parc national de Sary-Chelek. Les touristes de ses groupes disent qu’il connaissait le Kirghizistan comme sa paume.

Ils écrivent qu’à Bichkek, sa seconde femme Irina et sa fille vivaient avec lui, et en Israël il avait une mère, son ex-femme et trois enfants.