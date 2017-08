🔴 Catastrophe sur l’autoroute 4 | Deux morts apres l’effondrement d’un pont sur les automobilistes [VIDÉOS]

Mise a jour | Deux personnes tuées, il semble que ce sont les deux hommes dans le camion grue.

Un pont s’est effondré sur l’autoroute 4 à cause d’une camion grue en train de travailler sur les lieux et a soulevé le pont illégalement. La route 4 a été fermée pour la circulation dans les deux sens et la police demande aux automobilistes d’utiliser l’application Waze pour éviter les bouchons déjà très importants.

קריסת הגשר בכביש 4: עומסי תנועה כבדים באזור. אלו הנחיות המשטרה לנהגיםhttps://t.co/gGHZu43kHd pic.twitter.com/rEfigmmR3A — חדשות 2 (@Channel2News) 14 août 2017

Apparemment, c’est un camion grue qui a frappé le pont et a conduit à son effondrement. La plupart des forces de secours sont arrivés sur le territoire en se concentrant actuellement sur une tentative de sauver deux personnes piégés à l’intérieur du camion .

תיעוד: שניות ראשונות לאחר קריסת הגשר סמוך לבני ברק @bokeralmog pic.twitter.com/YO0e0a4VfC — חדשות 10 (@news10) 14 août 2017

Sur la scène de l’accident , de nombreux véhicules de police sont venus sur les lieux afin d’aider les autres victimes sur les lieux, la situation est actuellement incertaine. Et on signalé des blessés graves.

Pendant ce temps, les pompiers ont commencé à scier la barrière de séparation de la route pour tenter de libérer la congestion du trafic et permettre à plus de véhicules de secours de venir sur les lieux afin d’aider les conducteurs bloqués dans leur voitures.