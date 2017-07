🔴 Le cabinet de sécurité autorise la police à laisser en place les détecteurs de métaux au Mont du Temple

Le cabinet de sécurité de haut niveau a autorisé la police israélienne de conserver les détecteurs de métaux autour du mont du Mont Temple pour ce vendredi, avant la violence anticipée des fidèles musulmans sur les nouvelles mesures de sécurité.

« Israël s’est engagé à préserver le statu quo au Mont du Temple et à accéder librement aux sites saints », a déclaré le bureau du Premier ministre, après des heures de réunions entre le Premier ministre Benjamin Netanyahu, les ministres et les chefs de sécurité en Tel Aviv. « Israël est engagé dans la sécurité de tous les fideles et les visiteurs du Mont du Temple ».

« Le cabinet a autorisé la police israélienne à prendre une décision afin d’assurer l’accès libre aux sites saints, tout en respectant la sécurité et l’ordre public », a déclaré le communiqué.

Les autorités de sécurité israéliennes ont commencé à inonder vendredi les rues de Jérusalem avec des policiers et des soldats afin de réprimer la violence prévue lors des manifestations concernant les mesures de sécurité renforcées dans la vieille ville de Jérusalem.

Les manifestants musulmans ont organisé des manifestations violentes à l’extérieur de la vieille ville pour protester contre le placement de détecteurs de métaux d’Israël aux portes du mont du Temple suite à une attaque terroriste la semaine dernière par trois Israéliens arabes qui ont abattu deux policiers gardant l’une des entrées sur le site.



Plus de 3 000 policiers seront déployés «dans et autour de la vieille ville, du mont du Temple et des quartiers voisins», a déclaré jeudi le porte-parole de la police, M. Micky Rosenfeld. On dit aussi que la police envisage de limiter le nombre de musulmans autorisés à entrer dans la région du Mont du Temple et à bloquer l’entrée dans la capitale des autres régions du pays avant les prières du vendredi.

En plus de la présence de la police fortement renforcée, l’armée a annoncé que cinq bataillons seraient mis à disposition pour lutter contre la violence autour de la capitale.

Les FDI ont également annulé tous les congés au cours du week-end, en gardant toutes les unités en pleine force en prévision à la violence.