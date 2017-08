🔴 Avertissement urgent aux Israéliens se trouvant aux Philippines : « Quittez immédiatement ce pays »

Le niveau d’alerte aux Philippines depuis le 07/06/2017 n’a pas encore été supprimé, en raison de l’intensification des activités des organisations terroristes, en mettant l’accent sur les organisations du jihad mondial opérant à Mindanao (y compris l’île de Mindanao et les îles Solo), où il existe un risque réel et tangible contre les Israéliens vivant dans ces régions.

En même temps, compte tenu de la possibilité d’attaques terroristes, le Bureau du terrorisme en Israël a demandé aux israéliens de s’abstenir de visiter ce pays et de quitter immédiatement la zone. En outre, les voyageurs israéliens comme tous les autres voyageurs étrangers aux Philippines ont été invités par ce pays à prendre des mesures de précaution et de vigilance conformément aux règles de conduite recommandées à l’étranger et publiées par le Bureau contre le terrorisme, qui peut être lues sur son site.