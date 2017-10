🔴 Attentat terroriste au Canada | Un homme attaque au poignard et fonce avec son camion sur les passants

Un homme a attaqué un policier au couteau après avoir foncé en voiture sur un barrage de police, près du Stade du Commonwealth où se déroulait un match de football des Eskimos d’Edmonton.

L’individu est sorti du véhicule et s’est jeté sur le policier, avant de prendre la fuite sans pouvoir être arrêté.

Jasper and 108: still a LOT of police, and lots of bystanders wondering what’s going on. pic.twitter.com/1AVxK3sNGO

— Andrea Ross (@_rossandrea) 1 octobre 2017