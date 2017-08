🔴 Attentat à la Rambla de Barcelone | Au moins 13 morts et 20 blessées

Une fourgonnette a foncé cet après – midi sur plusieurs personnes à La Rambla de Barcelone dans ce que la police a traité comme une attaque terroriste.

Il y a au moins 13 morts et vingt blessés et les forces et de sécurité cherchent les auteurs. L’ un d’eux s’est terrés dans un bar local. Le cœur de la vieille ville est fermée à la circulation et évacuée.

La fourgonnette utilisée dans l’attentat a été loué par Driss Oukabir dans la ville de Santa Perpetua de la Mogada, identifiés par la Garde civile.

Le ministre de l’ Intérieur, Joaquim Forn , a déclaré qu’il était « fort possible » que le nombre de morts augmente parce que il y a des blessés « très graves ».

Selon les médias locaux, les terroristes se sont retranchés avec des otages dans un restaurant dans la ville après que le véhicule commercial a frappé un certain nombre de piétons sur la grande avenue de la Rambla, un rue où se trouve de nombreux touristes à Barcelone. La police a confirmé que l’incident était un acte terroriste. Les équipes de secours sont présents dans les stations de métro et toutes les rues de la région ont été fermées.

L’attaque s’est déroulé non loin d’un restaurant casher et nous ne savons pas dans quel restaurant les otages sont sous la menace des terroristes.