🔴 Attentat à la voiture bélier évité à Rishon Letzion | Un arabe de Ramallah arrêté

Un Arabe de 39 ans originaire de Ramallah a volé un camion dans la ville de Holon jeudi et a été attrapé par la police alors qu’il se rendait à Rishon Letzion.

La police a trouvé le camion dans la région de Beit Dagan et a appelé le chauffeur pour qu’il s’arrête, mais il a commencé à fuir. Pendant qu’il conduisait, le chauffeur de camion est entré en collision avec un véhicule privé et une voiture de police et a finalement été arrêté par des policiers sur le boulevard Moshe Dayan à Rishon Letzion.

Lors de son interrogatoire, l’Arabe a admis avoir volé le camion pour mener une attaque contre des soldats de Tsahal dans la région centrale du pays. Le suspect sera amené aujourd’hui à une audience devant la Magistrate’s Court de Rishon Letzion. L’enquête continue.