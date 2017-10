🔴 Attaque évitée à Nice ? | Un homme interpellé sur la promenade des anglais en possession de 2 couteaux.

Ce lundi, vers 16h00, un homme a eu un comportement pas anormal, ce qui a alerté les passants de l’avenue des anglais, un endroit déjà connue pour avoir été la cible d’attentat.

Les gens ont remarqué que l’ individu avait un comportement menaçant et les militaires de l’opération Sentinelle non loin de l’endroit sont arrivés avec l’assistance de la police municipal pour faire face à cet homme, qui a refusé de se faire fouiller et qui par la suite avait sur lui, deux couteaux.

Selon 20 Minutes : » l’homme mimait un égorgement et ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales … C’est pieds nus que cet individu déambulait sur l’avenue qui longe le bord de mer de Nice. Le jean taché de sang, il marchait un couteau à la main placé sous sa propre gorge, tout en vociférant. »

Il semble que le civisme a cette fois ci évité la même tragédie qui s’est déroulée une semaine plus tôt à la gare Saint Charles quand un homme a poignardé deux jeunes filles de 20 ans et les a tué.