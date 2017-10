🔴 Attaque de barracuda à Eilat : une femme blessée à la jambe

C’est un fait rare mais possible malheureusement pour cette femme qui a décidé de se baigner dans la mer rouge et qui a rencontré un barracuda, un poisson prédateur appelé aussi carcajou. La femme a été mordu à plusieurs endroits de sa jambe.

Le Magen David Adom est rapidement arrivée sur place et a arrêté le saignement, où elle a été transférée à l’hôpital Yoseftal d’Eilat pour plusieurs points de sutures : «Au nord de la plage de Dolphin Reef, nous avons vu la jeune femme blessée allongée sur la plage, consciente mais souffrant d’une blessure profonde et sanglante. Elle a senti une morsure et a immédiatement quitté l’eau. Nous lui avons donné les premiers soins puis nous l’avons évacuée à l’hôpital Yoseftal, à Eilat ».