🔴 Attaque au couteau par un palestinien de Hévron au Shupersal de Yavneh : un homme gravement blessé (VIDEO)

Mise a jour : La victime gravement blessée est un employé du magasin .

Un homme a été poignardé dans un supermarché dans la ville centrale israélienne de Yavneh mercredi matin, a déclaré la police.

La victime de 43 ans a subi plusieurs plaies au haut du corps et se trouve dans un état modéré à grave, selon le service d’urgence du Magen David Adom.

La victime a été emmenée au centre médical Kaplan dans la ville voisine de Rehovot. Il n’était pas dans un état stable, a déclaré MDA.

Le terroriste était un palestinien et résident de Yatta, près d’Hébron, 19 ans. Il a tenté de s’échapper, et a été capturé par les passants qui ‘l’ont neutralisé sur le sol et certains l’ont frappé avec les pieds, jusqu’à ce que la police arrive et lui passe les menottes.

Concernant la victime , un secouriste du MDA a dit : «J’ai vu un homme allongé inconscient, souffrant de blessures par arme blanche au haut du corps. Nous lui avons donné un traitement médical, y compris les pansements pour arrêter le saignement, il se trouve dans un état grave.

La police qui cherche à savoir si la motivation est criminelle ou terroriste. La dernière motivation semble la plus plausible.

Affaire à suivre.