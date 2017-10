🔴 Attaque au couteau à la gare de Marseille qui a tué deux femmes | Daesh revendique l’attentat

Selon France Info, l’attaque à Marseille a été commanditée par l’organisation terroriste de Daesh, Romain Caillet, spécialiste des questions islamistes, a jugé, lundi sur franceinfo, crédible la revendication faite par l’organisation terroriste État islamique à la suite du meurtre au couteau de deux jeunes femmes à la gare de Marseille (Bouches-du-Rhône).

La revendication du groupe État islamique, dans le meurtre au couteau de deux jeunes femmes à la gare de Marseille (Bouches-du-Rhône), est crédible selon Romain Caillet. Le spécialiste des questions islamistes a expliqué, lundi 2 octobre sur franceinfo, que l’organisation terroriste ne fait pas de revendication opportuniste. Selon lui, elle a clairement un lien avec l’auteur de l’attaque, un homme d’une trentaine d’années qui a été abattu par les militaires de la force Sentinelle.

Franceinfo : Que penser de la revendication de cette attaque par Daech ?

Romain Caillet : La revendication, via l’agence de propagande Amak, parle effectivement d’un homme. Il est présenté comme un combattant, comme un soldat de l’État islamique, qui a assassiné deux femmes à Marseille. L’État islamique revendique donc clairement et ouvertement sa responsabilité dans ce double meurtre. Jusqu’à présent, on ne connaît pas de cas où l’État islamique a revendiqué à tort ou par opportunisme un attentat ou un crime. Par contre, il y a un certain nombre de cas dans le monde, en Turquie ou ailleurs, où il y a eu des attentats qui manifestement étaient faits par des sympathisants de l’État islamique, mais que l’organisation n’avait pas revendiqué.