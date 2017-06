🔴 Attaque des arabes contre des Juifs au Mont du Temple : Le site est fermé aux musulmans

Ce matin des Juifs se rendant au Mont du Temple ont fait face à des attaques de pierres ce dimanche et l’un d’eux a été légèrement blessé.

Suite à ces agressions, la police a décidé de fermer le site aux musulmans qui veulent entrer et ont autoriser seulement aux Juifs, le temps que les attaques cessent mais surtout afin de permettre à la police de retrouver les lanceurs de pierres au sein de l’enceinte.

Chaque année, pendant le mois du Ramadan, les israéliens doivent faire face à une montée de la violence et des attaques terroristes mais malheureusement Israel a de plus en plus d’expérience dans ce domaine pour faire face aux attaques.

Vente de Boutargue d’œufs de mulet sur Israel Chrono :

350 Shekels le kilo ou 88 € . Pour commander : Cliquez ICI

Livraison gratuite à partir de 5 kg - Contacter nous sur l'émail suivant : sud.israel@yahoo.fr