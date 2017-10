🔴 Attaque à la Gare St Charles de Marseille : Deux femmes tuées au couteau par un terroriste criant « Allah akbar »

Un homme a attaqué des passants à la gare Saint-Charles avec un couteau et a été abattu. Le terroriste a hurlé « Allah akbar » lors de l’attaque et a utilisé un long couteau pour l’attaque et portait un second sur lui. Ce dernier a été menotté après avoir été neutralisé par balle où il est décédé peu après.

« Les gens se sont mis à courir et à hurler. » Un témoin de l'attaque à Marseille raconte

Le parquet antiterroriste saisi. La section antiterroriste du parquet de Paris s’est saisie de l’enquête. L’enquête, ouverte notamment pour « assassinats en relation avec une entreprise terroriste » et « tentative d’assassinat sur personne dépositaire de l’autorité publique », a été confiée à la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) et à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), a précisé le parquet.

Il y a au moins 3 morts. 2 passantes, ainsi que le terroriste, abattu par les militaire de la Sentinelle. L’une des victimes a une vingtaine d’années, précise une source policière contactée par France 2.

Marseille : ce que l'on sait de l'attaque au couteau sur les quais de la gare Saint-Charles

Le terroriste est âgé d’environ 30 ans et n’avait aucun document d’identité sur lui.

La police des Bouches-du-Rhône recommande d’éviter le secteur. Le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb a aussitôt annoncé se rendre sur place. Les autorités recommandent d’éviter le secteur de la gare. Le trafic SNCF est « interrompu » en gare Saint-Charles, a précisé la police des Bouches-du-Rhône, en milieu d’après-midi. La compagnie ferroviaire demande aux « voyageurs de reporter leurs voyages à destination et au départ de la gare Saint-Charles ».