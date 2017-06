🔴 Ashdod : Un homme de 40 ans a été poignardé et se trouve dans un état grave

Un homme de 40 ans a été poignardé dans la rue « Aba Silber » et se trouve dans un état grave. Les ambulanciers et paramédicaux du Magen David Adom lui ont donné un premier traitement médical et il a été évacué à l’hôpital Kaplan à Rehovot .

Il souffre d’une blessure par arme blanche au haut du corps. Les circonstances de cette agression ne sont pas claires et nous attendons une source policière pour plus de détails.

