🔴 Antisémitisme dans une école de Paris 18 | Un petite fille juive insultée et frappée se retrouve à l’hôpital

Le BNVCA vient d’être requis par la maman d’une élève de CM2 à l’école primaire Paris 18eme, qui se plaint d’avoir été battue, insultée et frappée par certains camarades de classe au motif qu’elle est de confession juive.

Selon la maman et les déclarations de sa fille Ness C. contenues dans la plainte déposée auprès du service de Police, la fillette âgée de 10 ans aura du essuyer des insultes et des coups à plusieurs reprises et durant plusieurs jours consécutifs.

En raison des souffrances provoquées à l’abdomen et aux côtes, l’enfant a été transportée à l’hôpital par sa maman. Les blessures occasionnées ont conduit le médecin des UMJ à prescrire 10 Jours d’ITT.

Le BNVCA a demandé à la police de tout mettre en oeuvre pour vérifier si, comme l’exprime la fillette, elle a été agressée pour des motifs de nature antisémite, et dans ce cas en tenir compte dans le cadre de l’enquête.

La maman se plaint de la carence de la Direction de l’école qui n’aurait pris aucune mesure pour protéger son enfant, ni sanctionné les jeunes agresseurs.

Le BNVCA a contacté le Rectorat de Paris qui a reçu la plaignante, et nous a confirmé qu’il prenait l’affaire au sérieux et acceptait d’accéder à la demande formulée par la maman de faire transférer son enfant dans un autre établissement de son choix.