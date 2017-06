🔴 Au moins 7 morts et 66 blessés dans une explosion à proximité d’une maternelle en Chine

Des dizaines de personnes ont été blessées dans une explosion, y compris des enfants

de Fengxian dans la province du Jiangsu dans l’est de la Chine

Au moins sept personnes ont été tuées et 66 ont été blessées, y compris des enfants, ce jeudi près d’une maternelle dans l’est de la Chine, selon les médias chinois.

Huge explosion at a kindergarten in Fengxian in eastern China. At least 7 dead, 59 wounded. Blast occurred when children were leaving. pic.twitter.com/GFmxk0XaAz

— Behind The News (@Behind__News) 15 juin 2017