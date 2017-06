📹 Tunisie | Une caméra cachée arabe incite les gens à haïr Israël

La démocratie repose sur un certain nombre de valeurs, d’attitudes et de pratiques qui peuvent prendre différentes formes et expressions selon les cultures et les sociétés mais sont toujours les mêmes : la tolérance, le compromis, le respect… Ces mêmes valeurs sont aussi celles que l’on retrouve dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme.

Tout ça est joli surtout en se référant sur le fameux printemps arabe, où ces pays respirent la démocratie ! Le choquant alors est à la célébration des 69 ans de l’indépendance de l’Etat hébreu, des pays arabes qui osent se moquer d’Israël !

En ce moi saint pour les musulmans ‘Le Ramadan’ une chaîne de télé MBC arabe qui passe, une caméra cachée pour faire rire les gens, une émission intitulée « Essadma » « le choc » où un jeune entrain de vendre des habits qui viennent d’Israël , ajoutant qu’ils sont « de bonnes qualité ». Normalement la réaction des acheteurs doit nous faire ricaner sachant qu’il y avait des gens qui ont acheté et d’autres ont refusé à cause des origines de la marchandise. Et on nous fait passer des passages insultants les israéliens ! Est ce vraiment un sujet de divertissement ?

Ce n’est pas une incitation au boycott de la marchandise portant le label Israël ?

Ce n’est pas une discrimination ?

Ce n’est pas une incitation aux gens à haïr Israël ?

Comment peut on se moquer d’un état et un peuple juste pour « une caméra cachée « dans une émission ?

Pour conclure, apprendre à connaître et respecter ces valeurs et ces règles de fonctionnement de la démocratie permet de lutter contre les discriminations de toutes sortes. Dans une démocratie des convictions divergentes, voire opposées, peuvent coexister du moment que chacun respecte l’autre.

Note : cette émission devait être filmée au Maroc mais elle a été refusée et autorisée en Tunisie.

Livraison internationnale et gratuite à partir de 5 kg CONTACT : sud.israel@yahoo.fr