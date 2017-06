📹 Regardez la Force aérienne israélienne détruire les chars de l’armée syrienne de Assad

Des pilotes de chasse israéliens ont ouvert le feu sur trois positions du gouvernement syrien ce week-end après que le nord du Golan ait été bombardé à travers la frontière syrienne.

Aucune sirène n’a été activée suite aux 10 tirs d’obus de mortier. Ils auraient atterri près de la clôture de sécurité le long de la frontière proche de Quneitra. Personne n’a été blessé et aucun dommage n’a été signalé.

Israël a déposé une plainte auprès de l’Organisation des Nations Unies au sujet de l’incident.

Plus de 10 obus ont été tirés en Israël, et selon l’armée israélienne , ce sont les conséquences des combats internes en Syrie. En réponse, un avion de Tsahal a ciblé trois postes appartenant au régime syrien.

Selon les médias arabes, au moins deux soldats syriens ont été tués lors des attaques.

« Les images montrent une attaque précise sur une mitrailleuse lourde et deux chars dont le tir errant a frappé le nord des hauteurs du Golan en Israël », a déclaré le porte-parole des FDI. « Dans le film on voit un des chars se préparer à tirer, mais il a été frappé avant de tirer.

« L’IDF considère [l’incident] avec sévérité et ne tolérera aucune tentative de nuire à la souveraineté de l’État d’Israël ou à la sécurité de ses résidents et considère le régime syrien comme responsable de tout ce qui a lieu sur son territoire ».

Au cours des mois d’été, des milliers de touristes israéliens et étrangers se rendent dans les hauteurs du Golan pour déguster des fruits, faire de la randonnée et profiter des paysages exceptionnels. En conséquence, l’FDI a averti les civils de rester loin de la frontière avec la Syrie après l’attaque.

Il existe un certain nombre d’acteurs non étatiques qui sont impliqués dans des hostilités dans la région autour de Quneitra.

Les combats contre le président syrien Bashar al-Assad sont l’armée syrienne libre (FSA) en plus de l’organisation terroriste de l’État islamique (ISIS / Da’esh), les membres de l’organisation terroriste Jabhat al-Nusra (Al Nusra Front), affiliée à Al-Qaïda .

Mais il existe un certain nombre de forces différentes qui soutiennent le régime syrien, y compris les soldats élus de la Corée et de la Révolution révolutionnaire (IRGC), les combattants libanais du Hezbollah soutenus par l’Iran et des consultants militaires russes, en plus des forces militaires du gouvernement syrien elles-mêmes.

