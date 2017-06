📹 Regardez les commandos de Tsahal à Chypre

Tsahal a terminé avec succès un exercice conjoint des commandos de Tsahal avec plusieurs combattants de l’armée chypriote.

Cette formation des soldats en dehors du territoire d’Israël a été documenté et exposé au public: c’est une unité de commando de Tsahal qui s’est déplacée avec ses propres hélicoptères de l’armée de l’air pour un exercice de quatre jours dans les régions de Chypre (Grèce) , en coopération avec les soldats chypriotes.

Les soldats des FDI sont aussi formés en dehors du territoire du pays, mais jusqu’à présent, ces entraînements étaient généralement gardées confidentielles au public.

La formation de l’unité fut dans un terrain montagneux et difficile mais aussi dans l’espace souterrain , jour et nuit face à des défis importants et sur un terrain inconnu. Suite à cette formation, les unités commando de Tsahal ont eu de très bons résultats.

Cette mission avec environ 500 soldats de Tsahal et des soldats du commando de l’armée chypriote ont eu lieu en même temps que la rencontre entre le Premier ministre Netanyahu à Thessalonique avec les dirigeants de Chypre et de la Grèce .

Tsahal a expliqué que cela est juste une percée.

