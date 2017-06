📹 Première rencontre entre Jared Kushner et Binyamin Netanyaou

Jared Kushner est arrivé en Israël pour une visite d’une journée visant à redémarrer les pourparlers de paix israélo-palestiniens.

Dés que l’envoyé de Donald Trump pour la paix au Moyen-Orient est arrivé en Israel, son premier arrêt fut chez la famille de Hadass Malka tuée par un palestinien afin de leur présenter les condoléances de tous les américains.

Le beau fils du président américain, Kushner, a dit que c’était un honneur de se rendre en Israel au Premier ministre Benjamin Netanyahu qui a accueilli Jared dans son bureau à Jérusalem.

» C’est l’occasion de poursuivre nos objectifs communs dans la sécurité, la prospérité et la paix, je vous souhaite Jared la bienvenue ici, en Israel, je connais vos efforts et les efforts du président et j’ai hâte de travailler avec vous pour recharger ces objectifs communs » a dit Netanyahou.

Il a poursuit en disant que la visite de Trump en Israël le mois dernier était « un voyage historique, avec une chaleur fantastique, et a fait une impression indélébile sur les gens d’Israël’.

Kushner a répondu à Netanyahu que Trump envoie ses meilleurs salutations et « c’est un honneur d’être ici ».

L’ambassadeur des États-Unis en Israël David Friedman et l’envoyé de paix américain Jason Greenblatt ont assisté également à la réunion.

Par la suite, Kushner rencontrera le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas dans son quartier général de Ramallah en Judée Samarie.

