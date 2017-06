📹 Le ministre Guilad Erdan à la député arabe Zoabi: « Si vous aviez un peu de décence vous renoncerez à votre citoyenneté israélienne ! « 

La député arabe Hanin Zoabi a accusé Israël d’entraîner une crise humanitaire à Gaza suite à la coupure d’électricité qui a été ordonné par le Fatah et son président Mahmoud Abbas.

Le ministre de la sécurité interieur Guilad Erdan a répondu qu’il était temps que ces personnes comme Hanin Zoabi ne soit plus assis à la Knesset d’Israël, puis il s’est tourné vers Zoabi en lui disant : » Si vous aviez un peu de décence , vous devriez laisser tomber et renoncer à votre citoyenneté israélienne que vous ne méritez pas . J’espère qu’un jour la cour suprême ne vous la permettra plus et aussi permettra la révocation de votre place à la Knesset, car vous ne le méritez pas »