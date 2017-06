📹 Des milliers de personnes assistent aux funérailles du jeune Juif, Otto Warmbier

Jusqu’à 2 500 personnes se sont rendus au Wyoming High School, dans l’Ohio, et beaucoup se sont réunis à proximité, dans la rue, pour dire au revoir à l’étudiant américain juif Otto Warmbier qui avait été emprisonné en Corée du Nord pendant plus d’un an et qui est mort peu après avoir été renvoyé dans un coma dans l’ Ohio.

Le service a eu lieu dans le centre artistique de l’école, qui ne pouvait contenir que 800 personnes, et donc des écrans de télévision étaient installés dans les autres piéces.

» Il était si jeune, et il est parti depuis si longtemps « , a déclaré Grady Beerck, l’ancien coéquipier de football de Warmbier, de 22 ans. « Son souvenir va durer avec les gens ».

Parmi les conférenciers se trouvaient le frère de Warmbier, Austin, sa soeur, Greta et quelques-uns de ses amis. L’ambassadeur des États-Unis, Joseph Yun, qui a aidé dans la libération de Warmbier, a également assisté, tout comme le sénateur de l’Ohio, Rob Portman.

« La Corée du Nord doit être tenue responsable de ce qui est arrivé à Otto Warmbier », a déclaré M. Portman. « Ils ont montré qu’ils ne respectent pas seulement la règle de la convention de Genève, et les libertés de base dont nous jouissons. Mais ils ont démontré par leur traitement envers Otto un mépris pour les droits humains fondamentaux et pour la dignité humaine « .

Les gens à l’intérieur et à l’extérieur de l’école se tenaient debout et ses camarades de classe se sont étreints et ont pleuré alors que les porteurs portaient le cercueil de Warmbier .

L’ancien entraîneur de football de Warmbier, Steve Thomas, a déclaré que le jeune étudiant venait d’une famille religieuse juive et participé à un voyage de découverte en Israël.

« Il avait un profond désir de connaître Dieu de manière personnelle », a déclaré Thomas.

