📹 Des membres BDS perturbent la conférence d’une survivante de la Shoah à Berlin : « L’atmosphère contre Israël dans la société allemande est de plus en plus toxique »

Les militants anti-israéliens ont perturbé mardi une conférence de la député Aliza Lavie (Yesh Atid) à l’Université Humboldt à Berlin, dans ce qui semble être une deuxième attaque antisémite chez l’un des plus célèbres établissements d’enseignement en Allemagne.

Les membres du boycott, désinvestissements et sanctions ont crié : « Le sang de la bande de Gaza sont dans votre main » et « Assassins ».

Lavie est actuellement en visite dans les centres universitaires allemands et fait des rencontres avec les députés du Bundestag, ainsi qu’avec des membres de la communauté juive.

Un manifestant portant un T-shirt avec les mots ‘Boycott Israel’ a accusé les représentants israéliens d’apartheid.

Lavie a déclaré dans un communiqué: « Personne en Israël et dans le monde ne nous empêchera de dire la vérité et de freiner l’industrie du mensonge et de l’incitation à Israël’, et elle a continué: ‘Malheureusement, ma conférence s’est rapidement transformée en une manifestation violente et antisémite de la part de militants de BDS, y compris des Israéliens, qui ne m’ont pas laissé parler. »

פעילי BDS פוצצו אמש הרצאה של ח »כ @aliza_lavie בברלין: « את רוצחת ילדים » pic.twitter.com/md2C5gMU2s — יקי אדמקר (@YakiAdamker) 21 juin 2017

‘C’est la figure laide de l’industrie du boycott et du mouvement BDS. Ils ne se battent pas pour la paix ou les droits, mais contre le droit du peuple juif à un foyer national dans l’État d’Israël. Cela m’attriste que Deborah, un survivante de la Shoah ait été témoin de ce spectacle honteux ‘, a ajouté la député.

Deborah Weinstein, survivante de la Shoah, a déclaré: ‘Ils sont venus par avance pour détruire et gâcher, mais cela ne les aidera pas. Notre travail est terminé. Beaucoup de gens, même ceux qui n’étaient pas pour nous, sont venus, ont écouté et posé des questions, et ont voulu nous entendre. Je suis désolée pour ce groupe d’émeutiers violents, mais je n’ai pas peur et je continuerai ce travail. ‘

Un activiste a déclaré qu’il était un’ journaliste de Gaza ‘et a cité les organisations israéliennes d’ONG de gauche B ‘Tselem et Breaking the Silence.

Dr. Efraim Zuroff, chef du bureau de Jérusalem du Centre Simon Wiesenthal, a déclaré mercredi: ‘Il est absolument pathétique que les autorités universitaires ne puissent pas garantir qu’une réunion ne soit pas perturbée par les manifestants’.

Prof. Gerald Steinberg, le président de l’ONG Monitor basé à Jérusalem , a déclaré : ‘L’atmosphère contre Israël dans la société allemande est de plus en plus toxique. Les bousiers de BDS crient à tous les Israéliens qui viennent, empêchant toute discussion et les plateformes médiatiques censurent les documentaires sur l’antisémitisme. ‘

Il a poursuivi:’ En même temps, le ministre des Affaires étrangères Sigmar Gabriel répète des slogans d’ONG pour dénigrer la démocratie israélienne …. Plus qu’un problème pour Israël, c’est la disgrâce de l’Allemagne. ‘

La délégation des Israéliens et Weinstein avait précédemment visité Bebelplatz, qui est une place située sur le campus de Humboldt, et a été le théâtre de nombreux juifs brûlés par les nazis en 1933.

L’un des militants qui a perturbé l’événement était israélien. Zuroff, le chef chasseur nazi du Centre de Wiesenthal, a déclaré que ‘le fait qu’il y ait des juifs parmi les manifestants est malheureux, mais rien de nouveau. Cela a accompagné l’histoire du peuple juif depuis des siècles. »

« En 2008, environ 1 000 élèves et militants de gauche qui ont illégalement occupé l’université de Berlin et certains ont détruit une exposition anti-nazie à Humboldt « a déclaré le président Christoph Markschies.

Il a déclaré que l’un des manifestants dans le lobby de l’université a déclaré: ‘Soit maudit Israel’ quand un autre étudiant a demandé d’ ‘arrêter’ de vandaliser l’exposition ‘Trahit et vendu’ sur le pillage des entreprises juives sous les nazis . ‘

