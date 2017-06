📹 Documentation rare : un loup chassant un bouquetin dans le désert de Judée

Ce documentaire fascinant filmé par un inspecteur du NPA montre une course-poursuite entre les falaises du désert de Judée entre un loup et un bouquetin. Le maintien de la nature en Israël est important et ces images fascinantes, spectaculaires et rares de la faune sauvage et de la nature sauvage sont très proche de la nature.

Cette poursuite du loup montre la légèreté du bouquetin sautant sur les collines afin de ne pas se faire attraper. Le parc fait son possible pour permettre une activité pour tous les animaux afin de préserver une nature saine. Il est souvent difficile de ne pas intervenir dans l’intérêt des bouquetins face à la rapidité des loups, mais chaque animal a un rôle significatif dans la nature, tels que la réglementation de la population.

Dans la nature et les gènes, les loups sont des mammifères de la race canine, et sont au sommet de la pyramide alimentaire et des prédateurs. Les loups sont principalement actifs la nuit et se nourrissent de mammifères comme les cerfs, les rongeurs, les reptiles. Cette poursuite enregistrée en plein jour indique que les loups de cette période de l’année montrent que la nourriture est abondante et donc cela met en évidence que la population des animaux se fait correctement.

Ces réserves naturelles ne peuvent pas nourrir les loups en tout lieu et en toute situation. Il est également important pour les randonneurs de garder l’environnement propre parce que les loups pourraient se nourrir des déchets et cela pourrait entraîner un changement de leur comportement ».

