📹 Courageux sauvetage d’une fillette irakienne de 6 ans par un soldat américain au milieu des tirs de Daesh

L’un des anciens agents des forces spéciales américaines, Dave Eubank, qui a fondé les « Free Rangers de la Birmanie » (FBR), une organisation qui a pour objectif de fournir des services humanitaires dans les zones de conflit, a décidé de mettre sa vie en danger et a traversé des coups de feu de part et d’autre pour sauver une petite fille de six ans à Mossoul.

Il a été interviewé plus tard par les médias et a répondu aux questions des journalistes avec une grande humilité.

Les terroristes de Daesh sont encore à Mossoul, alors qu’une coalition dirigée par les États-Unis continue de d’éliminer ce groupe terroriste de la deuxième plus grande ville d’Irak. Mais comme l’explique Nick Paton Walsh de CNN, les civils restent piégés dans le champ de bataille.

