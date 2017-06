📹 Le commandant de la FINUL affirme à Nikki Haley que tout est calme dans le nord d’Israël, c’est alors que le Général Aviv Kochavi intervient :  » C’est faux !

L’ambassadrice des Etats Unis à l’ONU se souviendra de ce voyage en Israel. Nikki Haley était hier dans le nord du pays pour visiter les frontières avec le Liban et la Syrie.

Avec elle de nombreux responsables militaires et politiques : Danny Danon, mais aussi le chef d’état-major adjoint de Tsahal, le Général Aviv Kochavi et le commandant de la FINUL, Michael Berry.

La situation avec le Liban est sous haute surveillance depuis les nombreuses menaces du Hezbollah et l’ambassadrice a tenue à en savoir un peu plus, c’est alors qu’elle pose la question au Commandant de le FINUL lui demandant si il faut intervenir pour stopper la menace du Hezbollah. Celui ci lui répond que tout est calme et que tout va bien.

Mais juste à côté se trouve le chef d’état major de Tsahal qui intervient et contredit le commandant selon Arutz 2 :

«Je suis désolé, mon ami. Nous pensons tout à fait différemment. La FINUL ne pénètre pas dans les villages et les villes pour éviter de réarmement des terroristes du Hezbollah ».

Ajoutant : « Un changement dans les lignes directrices de la FINUL et dans les moyens mis à sa disposition pourrait en effet nous permettre d’éviter d’affronter un jour le Hezbollah car pour l’instant, le Hezbollah viole de façon flagrante les résolutions des Nations Unies ».

Pour rappel, la signature d’un Traité des Nations Unies, et la résolution 1701 avait annoncé l’envoi de 15.000 inspecteurs de l’ONU au Sud-Liban et simultanément un retrait Israélien avec l’interdiction de porter des armes sans le consentement du gouvernement libanais et l’interdiction du commerce ou le transfert d’armes au Hezbollah.

Tout cela n’est pas respecté avec ou sans la présence de la FINUL jusqu’à nos jours.

Espérons qui suite à ce clash entre les deux hommes devant l’ambassadrice, la contribution Américaine au financement des soldats de la paix des Nations Unis sera plus réfléchie.

Vente de Boutargue d’œufs de mulet sur Israel Chrono :

350 Shekels le kilo ou 88 € . Pour commander : Cliquez ICI

Livraison gratuite à partir de 5 kg - Contacter nous sur l'émail suivant : sud.israel@yahoo.fr