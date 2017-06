L’ambiance est au rendez vous ce soir à Paris, un concert et des stands ont été mis en place sur la Place de la république et la jeunesse juive de France danse sur le son des musiques israéliennes dans une ambiance festive :

Vidéos :

Photos et vidéos : All With Us-Tous Avec Nous

